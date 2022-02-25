لبنان

الكهرباء مقطوعة بشكل كلي عن اكثر من 150 منزلاً

Lebanon 24
25-02-2022 | 05:11
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أفتدت مندوبة "لبنان 24" عن قيام مجموعة من المجهولين بانزال محوّل الكهرباء الخاص بالحارة الشمالية في بلدة راس بعلبك في البقاع الشمالي وافرغوه من مادة النحاس وقاموا بنقلها الى جهة مجهولة، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن اكثر من 150 منزلا.
 
 
 
 
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رأس بعلبك

كهرباء

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