لجميع المواطنين.. بيانٌ مهم جداً عن كورونا واللقاحات في لبنان

وزعت "الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19" بياناً عن الاسئلة الشائعة عن الفيروس والاجراءات الجديدة المتبعة من وزارة الصحة واللقاحات ومنصة التسجيل للحصول على اللقاح وشرائه وتخزينه وتوزيعه وادارة جودته في لبنان والحالات الخاصة (حوامل، مرضعات، امراض مزمنة)، اضافة الى معلومات اضافية للاجئين ومكتومي القيد.

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