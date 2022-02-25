توقيف أشخاص في سن الفيل والمكلس وسدّ البوشرية... ما السبب؟

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مناطق سن الفيل والمكلس وسد البوشرية كلاً من السوري (م.د) والمواطنة (ب.ش) والمواطن (ع.ح) لإقدامهم على ترويج المخدرات.وضبطت بحوزتهم كمية منها ومبلغاً مالياً.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.