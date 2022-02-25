لبنان

بعدما فُقد أمس... عُثر عليه جثة في نهر داريا! (صور)

Lebanon 24
25-02-2022 | 05:50
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عثر عناصر من وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني على جثة الشاب الذي كان قد فقد بعد ظهر أمس على ضفاف نهر داريا /كسروان.
وقد تبين أن الجثة قد استقرت على بعد ٧٠٠ م تقريباً عن المكان الذي سقط فيه في موقع خطر جداً.
ويعمل العناصر حالياً على انتشال الجثة بحضور الجهات الامنية المختصة.
وتجدر الإشارة الى ان عناصر الدفاع المدني من وحدة الانقاذ البحري ومن المراكز المجاورة كانوا قد واصلوا البحث عن الشاب منذ الساعة ١٥،٣٠ من بعد ظهر امس ولغاية الساعة وسط ظروف مناخية قاهرة بسبب هطول الأمطار بغزارة وارتفاع منسوب مياه النهر.
 
 
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