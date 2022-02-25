لبنان

طفلٌ لبناني يظهر داخل ملجأ في أوكرانيا.. فيديو يكشف ما قاله

Lebanon 24
25-02-2022 | 05:55
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر طفلاً لبنانياً داخل أحد الملاجئ في العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك وسط الغزو الروسي الذي تشهده البلاد.
 
وبحسب الطفل، فقد ظهر الطفل مع والدته وراح يقول: "كتير حلو الملجأ". 
 
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لبنان

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