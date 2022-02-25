"التوحيد العربي" طالب الخارجية بسحب بيانها وتقديم اعتذار لروسيا

طالبت أمانة الإعلام في حزب "التوحيد العربي" في بيان، وزارة الخارجية بـ"سحب بيانها التي دانت من خلاله العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا".



ودعا البيان الخارجية إلى" تقديم اعتذار لروسيا الإتحادية التي تملك كامل الحق في الدفاع عن امنها والحفاظ على مصالحها الحيوية بوجه الإدارة الأميركية التي تقترب بكل وقاحة من حدودها".