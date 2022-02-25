ميقاتي وقع القوانين التي أصدرها مجلس النواب في جلسته الأخيرة

وقّع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اليوم القوانين التي أصدرها مجلس النواب في جلسته الأخيرة وأحالها إلى رئاسة الجمهورية.

وإستقبل رئيس مجلس الوزراء سفير المانيا اندريا كيندل ظهر اليوم في السراي الكبير.

كذلك، إستقبل ميقاتي النائب جهاد الصمد.