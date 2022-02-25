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لبنان
ميقاتي وقع القوانين التي أصدرها مجلس النواب في جلسته الأخيرة
Lebanon 24
25-02-2022
|
06:26
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وقّع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اليوم القوانين التي أصدرها مجلس النواب في جلسته الأخيرة وأحالها إلى رئاسة الجمهورية.
وإستقبل رئيس مجلس الوزراء سفير المانيا اندريا كيندل ظهر اليوم في السراي الكبير.
كذلك، إستقبل ميقاتي النائب جهاد الصمد.
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