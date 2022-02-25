أمين عام جامعة الدول العربية يصل إلى بيروت

وصل الى مطار رفيق الحريري الدولي الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط يرافقه الامين العام المساعد للجامعة السفير حسام زكي، للمشاركة في حفل تكريمي لمنح الجائزة العربية في مجال القانون والقضاء، خلال إنعقاد مؤتمر وزراء العدل العرب في بيروت.وكان في استقبالهما في صالون الشرف في المطار وزير العدل القاضي هنري الخوري، سفير الجامعة العربية في بيروت عبد الرحمن الصلح ونائب مدير المراسم في وزارة الخارجية اللبنانية القنصل سلام الأشقر.