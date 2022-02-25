لبنان

سفير مصر التقى اللواء عثمان وبحثا في التطورات سياسياً وأمنياً

Lebanon 24
25-02-2022 | 06:35
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التقى سفير جمهورية مصر العربية في لبنان الدكتور ياسر علوي المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، وتم البحث في آخر التطورات السياسية والأمنية.
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عثمان

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