لبنان

بري استقبل وزراء عدل الجزائر وفلسطين واقليم كردستان العراقي

Lebanon 24
25-02-2022 | 06:33
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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزراء العدل في الجزائر عبد الرشيد طبي، دولة فلسطين محمد الشلالدة واقليم كردستان فرزد أحمد والمستشار القانوني لرئيس إقليم كردستان غازي صابر.  

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