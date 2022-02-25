لبنان

تجدد التسرّب النفطي في عكار (صورة)

Lebanon 24
25-02-2022 | 05:48
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تجدد التسرب من أنابيب النفط العراقية الموجودة في محافظة عكار.
وهذه التسرّبات النفطية ظهرت من جديد في مواقع متفرقة بمنطقة ببنين في عكار قرب الموقع الذي تم إصلاح الأعطال فيه منذ فترة نتيجة اهتراء أحد الأنابيب.
 
 
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نفط

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