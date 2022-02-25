لبنان

العثور على سوري جثة داخل منزله في الخيام

Lebanon 24
25-02-2022 | 06:53
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عثر على السوري ف.م (38) عاماً جثة في منزله في الخيام، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام". 
 
ولم تحدد اسباب الوفاة بعد، بانتظار تقرير الطبيب الشرعي.
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