توقيف أشخاص في الشمال يشكلون عصابة سرقة سيارات (صور)

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 25/2/2022 اوقف عناصر الجيش على حاجز الرويمة - الشمال كلاً من اللبناني (ع.ح) والسوريين (ح.ع) (ج.أ) الذين يشكلون عصابة سرقة سيارات.وقد تم توقيف الأول أثناء قيادته سيارة نوع مرسيدس تحمل أوراقاً تعود لشخص آخر، كما تم توقيف السوريَّين داخل سيارة نوع هيونداي كانت قد سرقت صباحاً من منطقة الحدت – بعبدا.سُلمت السيارات المضبوطة وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.