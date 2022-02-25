لبنان

مؤتمر صحافي للسفير الروسي في لبنان

Lebanon 24
25-02-2022 | 07:31
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يعقد السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف مؤتمرا صحافيا يوم الأحد المقبل عند العاشرة صباحا في مبنى السفارة الروسية، يعرض خلاله مجريات الاحداث في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ودولة اوكرانيا.
 
 
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السفير الروسي

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