في مدينة لبنانية.. الاتصالات "مقطوعة"

طرأت أعطالٌ على شبكة الاتصالات الخلوية التابعة لشركة "touch" في مدينة بعلبك ومنطقتها منذ يومين، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".

وناشد الأهالي المعنيين في شركة "تاتش" بالتدخل لإصلاح الشبكة بأسرع وقت ممكن.