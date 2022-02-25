بيانٌ من "المالية".. إليكم تفاصيله

صدر عن المكتب الاعلامي لوزارة المالية البيان الآتي:

"سيتم اقفال دائرة تملك غير اللبنانيين ونفي الملكية اعتباراً من صباح الإثنين الواقع فيه 28/2/2022 لغاية نهار الجمعة الواقع فيه 4/3/2022 بعد ثبوت إصابة عدد من الموظفين بفيروس كورونا".