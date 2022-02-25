لبنان

بدء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا

Lebanon 24
25-02-2022 | 08:20
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بدأت جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا.
 
وكان رئيس الجمهورية ميشال عون التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قبل بدء جلسة مجلس الوزراء.
 
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