مشاريع من جامعات.. مؤسسة إيناس للجوائز الأكاديميّة تطلق مبادرتها الجديدة

أطلقت مؤسسة إيناس للجوائز الأكاديميّة بمشاركة الجامعة اللبنانيّة، جامعة القديس يوسف، الجامعة اللبنانيّة الأميركيّة، جامعة البلمند، جامعة الروح القدس، جامعة سيّدة اللويزة، الجامعة الأميركيّة للعلوم والتكنولوجيا وجامعة بيروت العربية مبادرتها التي تقوم على تقديم خمسة مشاريع من كلّ جامعة مشاركة.

وسيتمّ اختيار مشروع فائز من كلّ جامعة ما عدا الجامعة اللبنانية فرع البقاع وجامعة بيروت العربية فرع طرابلس التي خصت كل منهما بمبلغ 100 مليون ليرة اخرى إيمانًاً بشباب البقاع وطرابلس، ما يجعل قيمة الجوائز مليار ليرة لبنانية والتي ستوضع كلّها بتصرّف مؤسسة Berytech التي وقّعت معها إتفاقيّة تعاون، على أن تقوم بمساعدة الطلاب الفائزين على تنفيذ هذه المشاريع وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل.