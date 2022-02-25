وزير البيئة بعد جولة مع المديرة الاقليمية للبنك الدولي على معمل فرز النفايات: لترميم واعادة تشغيل منشأتي الكرنتينا والكورال

قام وزير البيئة ناصر ياسين برفقة وفد من البنك الدولي يتقدّمه المديرة الاقليمية لادارة التنمية المستدامة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا آيات سليمان بجولة ميدانية بعد ظهر اليوم على معمل فرز ومعالجة النفايات في الكرنتينا للاطلاع الاضرار الجسيمة التي لحقت به بشكل كلّي نتيجة انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020 والبحث في امكان المساعدة على اعادة ترميمه وتأهيله.

وأوضح وزير البيئة "أن الجولة التفقدية تندرج في اطار التعاون الذي تقوم به وزارة البيئة مع البنك الدولي تحديداً ومع منظمات أخرى من اجل مساعدة لبنان للوصول إلى ادارة متكاملة للنفايات الصلبة وإعطاء اولوية لهذا المرفق الذي دُمّر بعد انفجار المرفأ ولاسيما أن أكثر من سنة ونصف السنة مرّت وهذا المعمل متوقف عن العمل، ومنذ تسلّمي مهامي الوزارية وضعنا جهداً من اجل اعادة تشغيل هذه المنشآت حتى نصل إلى نظام متكامل مع معمل التسبيخ في الكورال برج حمود اضافة إلى تشجيع الفرز من المصدر ومراكز تسليم المفروزات والسير خطوة خطوة نحو ادارة أكثر استدامة وتكاملاً".

وأضاف الوزير ياسين "هذا التعاون مع البنك الدولي سيثمر مساعدة من اجل ترميم واعادة تشغيل المنشأتين الاثنتين في الكرنتينا والكورال، وهذا سيكون من ضمن المعونة لمساعدة لبنان بعد انفجار المرفأ".