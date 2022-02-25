معوض بحث وفرونتسكا في الانتخابات النيابية

استقبل رئيس "حركة الاستقلال" النائب المستقيل ميشال معوض في دارته في بعبدا المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا يرافقها مسؤول الشؤون السياسية في الأمم المتحدة لارس دي غير.وتم التشديد خلال اللقاء وفق بيان عن حركو الاستقلال على "ضرورة الاسراع في تنفيذ الإصلاحات البنيوية لإخراج لبنان من أزمته الحادة، بالاضافة الى دور الأمم المتحدة الحاسم في دعم سيادة لبنان واستقراره الاقتصادي والاجتماعي".كما اكد المجتمعون "أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد مع الحفاظ على اعلى درجات النزاهة والشفافية والدور الأساسي للأمم المتحدة في ضمان حصول انتخابات حرة".