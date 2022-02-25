لبنان

الرياح تقتلع شجرة عملاقة (صورة)

Lebanon 24
25-02-2022 | 09:11
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع شجرة عملاقة في بلدة دير عمار بسبب اشتداد سرعة الرياح.
 
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شجرة

دير عمار

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