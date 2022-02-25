اشتراها منذ يومين... هكذا سرقوا دراجته النارية

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين على سرقة دراجة نارية من نوع "V150" من امام مدخل احد المباني في منطقة ابي سمراء في طرابلس.

يذكر ان صاحب الدراجة اشتراها منذ يومين فقط.