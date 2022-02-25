درويش: لمتابعة وضع المغتربين اللبنانيين في أوكرانيا

قال النائب علي درويش عبر حسابه على تويتر: "نجدد مطالبتنا وزارة الخاجية بمتابعة وضع المغتربين اللبنانيين في أوكرانيا واجلائهم بأسرع وقت."

واضاف: "وكنا قد توجهنا أمس خلال جلسة لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بحضور وزير الخارجية باتخاذ الاجراءات اللازمة والسريعة لحفظ أمن اللبنانيين في اوكرانيا وتأمين خروجهم الآمن."