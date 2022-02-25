السيّد: "شو إستفاد لبنان من الوقوف ضد روسيا؟.. التافه بيضل تافه"

كتب النائب جميل السيّد عبر حسابه على "تويتر":

"ما بدي إتفلسف بالتعليق على النزاع بين روسيا واوكرانيا،ولا بدّي إتأسّف مع الدول الغربية على السيادة والتهجير، بعدما إنتهكوا سيادة العراق وسوريا وليبيا وغيرها وما تركوا فيها حجَر ولا بشَر!بدي إفترض نحنا ما خصّنا،بس عندي سؤال،شو إستفاد لبنان من الوقوف ضد روسيا؟!التافه بيضل تافه".