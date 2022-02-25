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لبنان
حادث دهس في البترون وفرار السائق
Lebanon 24
25-02-2022
|
09:46
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تعرضت إمرأة لحادث دهس أثناء سيرها في الشارع على طريق الحددي في البترون، ولاذ السائق بالفرار، وعملت عناصر من الصليب الأحمر اللبناني على نقلها الى المستشفى.
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Lebanon 24
حادث دهس
البترون
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