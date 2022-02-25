لبنان

سرقة بطاريات وأجهزة من معمل فرز النفايات في فنيدق

Lebanon 24
25-02-2022 | 09:48
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تعرض معمل فرز النفايات في بلدة فنيدق لعملية سطو بالخلع والكسر من قبل مجهولين. وفتح عناصر فصيلة مشمش محضرا بالحادثة لكشف الفاعلين.
 
وشملت المسروقات: بطارية gel 160 عدد 2، بطارية هندية 200 عدد 1، ups عدد 1، منظم عدد 1، شاشة عدد 1، محول نت عالغرف وأشرطة توصيل نت عدد 3.
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