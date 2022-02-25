سرقة بطاريات وأجهزة من معمل فرز النفايات في فنيدق

تعرض معمل فرز النفايات في بلدة فنيدق لعملية سطو بالخلع والكسر من قبل مجهولين. وفتح عناصر فصيلة مشمش محضرا بالحادثة لكشف الفاعلين.



وشملت المسروقات: بطارية gel 160 عدد 2، بطارية هندية 200 عدد 1، ups عدد 1، منظم عدد 1، شاشة عدد 1، محول نت عالغرف وأشرطة توصيل نت عدد 3.