لبنان

مجلس 2022... وجوه تعزف عن الترشح وأخرى تخوض المعركة للمرة الأولى

Lebanon 24
25-02-2022 | 10:10
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جاء في "الدولية للمعلومات"
 
في الانتخابات النيابية التي جرت في العام 2018 :

عزف 46 نائباً عن الترشح لأسباب مختلفة، إما لرغبة ذاتية أو لتقديرهم ظروف المعركة وارتفاع احتمالات الخسارة أو لأن الجهة السياسية التي دعمتهم في الانتخابات السابقة تخلت عن دعمهم.
وشغرت 3 مقاعد (استقالة النائب روبير فاضل – انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية- وفاة النائب بدر ونوس).
وترشح 6 نواب عادوا وانسحبوا.
وخاض 24 نائباً الانتخابات النيابية وخسروا.
وشهد المجلس النيابي دخول 79 نائباً منهم 64 نائباً أي نصف المجلس يدخلون المجلس للمرة الأولى و15 نائباً كانوا نواباً في مجالس سابقة وعادوا في إنتخابات 2018 .


وفي الانتخابات القادمة في العام 2022 فإن الواقع هو على النحو التالي:

وفاة 4 نواب.
40 نائباً عزفوا حتى الآن عن الترشح للانتخابات.

وهناك أعداد أخرى قد تعزف من الآن حتى إقفال باب الترشح في 15 آذار القادم ، كما أن هناك نواباً قد يخوضون الانتخابات ويخسرون لكن الأكيد حتى اليوم أن هناك 44 وجهاً جديداً في مجلس النواب القادم. 
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