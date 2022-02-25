لبنان

جمعية أولياء الطلاب في الخارج: نناشد الدولة تأمين إجلاء آمن للطلاب من أوكرانيا

Lebanon 24
25-02-2022 | 10:38
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ناشدت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية في بيان، "الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها العمل على تأمين إجلاء آمن لكل الطلاب اللبنانيين الراغبين في مغادرة أوكرانيا على نفقتها أو نفقة من سرق المال العام وامتدت يده إلى المال الخاص والودائع المصرفية العائدة إلى الطلاب وأوليائهم"، محملة إياها "مسؤولية كل طالب أو مغترب لبناني قد يصيبه أي أذى أو مكروه، خصوصا أن كانت حذرت مسبقا من تطور خطر للأحداث السياسية في أوكرانيا".
 
وأشارت إلى أنها "طالبت في اعتصاميها الأخيرين، لا سيما في 15 شباط الحالي بضرورة وضع خطة لجلاء المغتربين والطلاب من أوكرانيا".
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