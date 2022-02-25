لبنان

الوفد اللبناني المشارك في لقاء رؤساء بلديات البحر المتوسط التقى رئيس بلدية فلورنسا

Lebanon 24
25-02-2022 | 10:46
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استقبل رئيس بلدية فلورنسا داريو نارديللا في القصر البلدي  Palazzo Vecchio، وزير السياحة وليد نصار، رئيس بلدية مدينة بيروت جمال عيتاني ورئيس بلدية طرابلس رياض يمق، بحضور سفيرة لبنان ميرا ضاهر والقنصل الفخري في العاصمة الثقافية شربل شبيل ومندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في إيطاليا طلال خريس.
 
وأكد نارديللا تضامنه مع لبنان، معتبرا "العلاقة بين فلورنسا والمدن اللبنانية من أفضل العلاقات"، مشيرا الى أن "المدينة الإيطالية ستستمر بدعمها للبنان عبر مشاريع إنمائية.
 
وقدم وزير السياحة ورؤساء البلديات الى رئيس بلدية فلورنسا لوحات تذكارية تمثل لبنان، وأكدوا على أهمية العلاقة بين إيطاليا ولبنان.
 
وشكر رئيس بلدية بيروت نارديللا على "المساعدة التي قدمتها بلدية فلورنسا لبيروت بعد الانفجار والتي تضمنت 10 سيارات أطفاء".
 
وقال وزير الساحة  "للوكالة الوطنية" ردا على سؤال عن انطباع الوفد اللبناني حول مشاركته في لقاء رؤساء البلديات في حوض البحر الأبيض المتوسط: "أنا مسرور جدا لمشاركتي بدعوة من رئيس بلدية فلورنسا، بمسعى حميد من القنصل الفخري للبنان شربل شبيل. بالنسبة إلينا كوفد لبنان كان تواجدنا مميزا، فقد شارك اليوم رؤساء بلديتين مهمتين جدا مثل بيروت وطرابلس. وكوزير للسياحة بحضور السفيرة ضاهر والقنصل الفخري شربل شبير، استمعنا الى مقترحات بينها تحقيق مشاريع مشتركة، وما لفت انتباهي حضور رئيس المفوضية الأوروبية السابق الذي أكد لنا ان هناك أموالا مرصودة لتنمية المدن المطلة على البحر المتوسط، وطلب منا تقديم مشاريع لدراستها. وكوزارة سياحة في لبنان ننظر باهتمام وسننسق مع وزارة الثقافة لأن الثقافة والسياحة توأمان لا ينفصلان. لدينا اهتمام كبير بالمشاركة والتعاون في هذا المجال، وأنا حضرت  للمشاركة رسميا وكانت هناك توصية من قبل فخامة الرئيس ومن دولة الرئيس بأن تكون المشاركة على مستوى لبنان بالتعاون مع سعادة القنصل شربل شبيل في فلورنسا. إن شاء الله سنختتم هذا اليوم بقداس لغبطة البطريرك بشارة الراعي على نية لبنان".
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