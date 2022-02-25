لبنان

جعجع: الانتخابات المقبلة ستحدّد مصير لبنان

Lebanon 24
25-02-2022 | 11:05
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أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، ترشيح فادي كرم عن المقعد الارثوذكسي في الكورة.
 
وفي كلمة له، قال جعجع: "الانتخابات المقبلة ليست عادية بل ستحدد مصير لبنان وهدفها إعادة لبنان "سويسرا الشرق"، وإما يعود لبنان وطنناً ودولة أو يكون ساحة بلا دولة. وهنا أدعو كل لبناني إلى الاقتراع ونريد إيصال هذه القناعة إلى كل مواطن وعلى أن يكون الاقتراع إيجابياً لا سلبياً أو غوغائياً، وأدعو اللبنانيين إلى الانتخاب، لأن الورقة الموضوعة في صندوق الإقتراع هي التي تغيّر، ويجب التصويت لمن يستطيع خوض عملية الإنقاذ ومن له الخبرة، من خدمك خدمة اخدمه بالمقابل ولا تعطيه صوتك وتسلمه رقبتك".
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