لبنان

مستجداتٌ عن الكهرباء والتغذية.. ما الجديد؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-02-2022 | 11:40
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قالت مصادر مؤسسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24" إنّ "مختلف معامل انتاج الطاقة في مُختلف المناطق متوقفة عن العمل نظراً إلى شحّ مادتي الفيول والمازوت". 
وأضافت: "حتى الآن، فإنّ معدل الانتاج في كل لبنان يتراوح بين 400 و 450 ميغاواط كحدّ أقصى". 
ولفتت المصادر عينها إلى أنّ "معملي الزهراني ودير عمار مسؤولان عن انتاج الـ450 ميغاواط في الوقت الرهن"، موضحة أنّ "أي عطلٍ قد يصيب هذه المعامل سيؤدي إلى انهيار الشبكة العامّة، وبالتالي انقطاع الكهرباء عن كلّ لبنان". 
وأشارت المصادر إلى أن زيادة التغذية في المدى القريب يرتبطُ بزيادة كميات الفيول أويل للمعامل وعبر استجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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