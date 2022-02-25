لبنان

للسائقين على أوتوستراد الضبيه - انطلياس.. إليكم هذا الخبر

Lebanon 24
25-02-2022 | 11:48
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يشهد أوتوستراد الضبيه - انطلياس زحمة سير خانقة بسبب تعطل شاحنة على جسر انطلياس بإتجاه بيروت.
 
ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فإن العمل جار للمعالجة من قبل دراج من مفرزة سير الجديدة. 
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