للسائقين على أوتوستراد الضبيه - انطلياس.. إليكم هذا الخبر

يشهد أوتوستراد الضبيه - انطلياس زحمة سير خانقة بسبب تعطل شاحنة على جسر انطلياس بإتجاه بيروت.

ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فإن العمل جار للمعالجة من قبل دراج من مفرزة سير الجديدة.