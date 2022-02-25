14 حالة وفاة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟ (صورة)

أعلنت وزارة االصحة العامة عن تسجيل 2727 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1062879.

كما وسجل لبنان 14 حالة وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10058.