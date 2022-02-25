تعميمٌ من "الطيران المدني" لجميع القادمين إلى لبنان.. هذا ما جاء فيه

أصدر مدير عام الطيران المدني بالتكليف فادي الحسن تعميماً حمل رقم 9/2، أعلن فيه اعفاء جميع الركاب الراغبين بالقدوم إلى لبنان، من إجراء فحص الـ"PCR" في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت اعتباراً من 1 آذار 2022، وذلك استناداً إلى كتاب وزير الصحة العامة رقم 25/9 تاريخ 25/2/2022.