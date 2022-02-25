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لبنان
صواعق تضربُ إذاعة لبنانية.. البثّ ينقطع!
Lebanon 24
25-02-2022
|
12:50
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أعلنت إذاعة "صوت لبنان 93.3"، مساء اليوم الجمعة، عن توقف بثها بعد تعرّضها لعدة صواعق جراء العاصفة التي تضرب لبنان.
وأوضحت الإذاعة أن الفرق الفنية تعمل على إطلاح العطل في أسرع وقت ممكن وإعادة البث، مُعربة عن اعتذارها من جميع متابعيها.
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