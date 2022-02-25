باسيل يتنصّل من بيان وزارة الخارجية بشأن روسيا.. ماذا فعل؟

اتصل رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل بالسفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف، وأبلغه أن بيان وزارة الخارجية اللبنانية لا يعني "التيار الوطني الحر" على الإطلاق، ولا يُعبر عن موقفه.