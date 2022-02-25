لبنان

باسيل يتنصّل من بيان وزارة الخارجية بشأن روسيا.. ماذا فعل؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-02-2022 | 12:49
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اتصل رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل بالسفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف، وأبلغه أن بيان وزارة الخارجية اللبنانية لا يعني "التيار الوطني الحر" على الإطلاق، ولا يُعبر عن موقفه. 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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