مأساة تهزّ صيدا.. مواطن ينتحر بواسطة سلاح حربي! (صورة)

أقدم المواطن "شرحبيل . ح." مواليد 1980، على اطلاق النار على نفسه من سلاح حربي في منطقة "الشرحبيل" - بقسطا شمالي صيدا، ما ادى الى وفاته، من دون أن تعرف الأسباب.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الجنوب، فقد عمل عناصر فوج الإنقاذ الشعبي التابع لمؤسسة معروف سعد على نقله الى مستشفى صيدا الحكومي.

وحضر الى المكان عناصر الأدلة الجنائية والقوى الأمنية وباشرت التحقيق بالحادث تحت اشراف القضاء المختص.