مكتب ميقاتي: لا اتفاق بين رئيس الحكومة وباسيل بشأن معمل سلعاتا

نفى المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في بيان، ما ورد في مقدّمة نشرة أخبار قناة "الجديد"، عن تواصلٍ حصل بين رئيس الحكومة ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بشأن معمل سلعاتا.وقال المكتب الإعلامي في بيان إنه "لم يحصل أي اتفاقٍ بين الطرفين بشأن المعمل المذكور".