لبنان

ضمن مجموعة على "واتساب".. هذا ما قالته شقيقة أحد شهداء انفجار المرفأ

Lebanon 24
25-02-2022 | 14:04
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ضمن مجموعة عبر تطبيق "واتساب" تضمّ أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت، كتبت ريما الزاهد، شقيقة الشهيد أمين الزاهد الذي قضى في الانفجار، ما يلي: 
 
"من الواضح أن صوتنا هذه المرة قد وصل الى وزير الإقتصاد فأوقف مشروع هدم الإهراءات الى ما بعد الإستحصال على إذن قضائي. وقد جاء هذا التبدّل بالموقف بعد قيام أهالي الشهداء والضحايا بتحرك قطعوا من خلاله الطريق العام بجانب مرفأ بيروت، رافضين أي مسّ بمعالم مسرح الجريمة. مرة جديدة يتمكن أولياء الدم من وضع حدٍ لأي محاولة تفضي للإضرار بمصلحة قضيتهم الوطنية الكبرى".
 
 
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