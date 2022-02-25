لبنان

سيناريو بشأن "اشتراك المولدات" سيبرزُ قريباً.. ماذا سيحدث؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-02-2022 | 14:28
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رجّحت مصادر ناشطة في قطاع المولدات أن يشهد سعر المازوت ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة القليلة المُقبلة بسبب تدهور الأوضاع في أوكرانيا إثر الغزو الروسي هناك، وانعكاس ذلك بشكل مباشر على أسعار النفط العالميّة.

وأوضحت المصادر لـ"لبنان24" أنّ سعر طن المازوت قد يشهدُ قفزةً إضافية في الأيام المقبلة علماً أنه ارتفع كثيراً خلال الفترة الماضية"، لافتة إلى أن "هذا الأمر سيمهد لارتفاعٍ في سعر الكيلوواط قريباً، ومن الممكن أن تكون الزيادة غير طفيفة أبداً". 

واعتبرت المصادر أنّ "التكاليف ازدادت على أصحاب المولدات"، مشددة على "ضرورة أن يكون سعر الكيلوواط مُنصفاً وعادلاً بشكلٍ يسمحُ لهذا القطاع بالاستمرارية من أجل مدّ الناس بالكهرباء".

وختمت المصادر بالقول: "طالما ارتفع سعر المازوت، فإننا حُكماً سنطالب برفع سعر الكيلوواط بما يتناسب مع الواقع، ولا يُمكننا تحمّل الخسائر الإضافية".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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