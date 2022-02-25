لبنان

جرحى بإشكال كبير في قانا.. صورٌ توثق ما جرى

Lebanon 24
25-02-2022 | 14:43
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وقع إشكالٌ فردي في بلدة قانا الجنوبية، ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب.
 
وعلى الأثر، عملت فرق إسعاف مركز عين بعال التطوعي والهيئة الصحية على الإسلامية، على نقل الجرحى إلى المستشفى اللبناني - الإيطالي في صور. 
 
 
 
 
 
 
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