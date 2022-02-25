لبنان

قضية تعنيف طفلٍ في الغازية تتفاعل.. العائلة تكشف الملابسات والبلدية تستنكر

Lebanon 24
25-02-2022 | 16:10
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ما زالت قضية الطفل "ع.ح.خ." (9 سنوات) الذي تعرض لضرب مُبرح في الغازية، مفتوحة بشكل كبير.
 
حتى الآن، ما زال الملف يطرح نفسه بقوة في المنطقة، إذ خرجت العائلة ببيانٍ كشفت فيه ملابسات ما حصل، في حين كان هناك تعليقٍ للبلدية.
وقالت العائلة إنّ "ابنها تعرض للضرب من قبل أحد عناصر شرطة البلدية في البلدة بعدما رمى الطفل الكرة التي كان يلعب بها إلى ناد يعود للشرطي، حيث رفض الأخير السماح للطفل بالحصول على الكرة، ومن ثم قام بضربه، وقد تقدمت العائلة بشكوى لدى السلطات المعنية".

بدورها، أصدرت بلدية الغازية من جهتها بياناً قالت فيه: "على ضوء التعرض المشين الذي اقدم عليه للاسف الشرطي البلدي أحمد. م. ح (خارج نطاق عمله كشرطي بلدي وخلال قيامه بعمله الخاص) بحق الطفل (ع. ح. خ.) من خلال الاعتداء عليه بالضرب والايذاء المبرح".

وأضاف البيان: "تستنكر بلدية الغازية بشخص رئيسها واعضائها هذا التصرف الوحشي والشنيع والذي لا يمت بصلة الى سلوكيات واخلاقيات العاملين في الشأن البلدي، داعية الى رفع الغطاء عنه وطالبة من السلطات القضائية ورأفة بالطفولة إجراء تحقيق جدي وشفاف ومحاسبته من دون اي اعتبار، واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة في حقه".
 
 
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