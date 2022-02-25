لبنان

الجيش: الانقاذ البحري انتشل جثة في مجرى نهر داريا - كسروان

Lebanon 24
25-02-2022 | 16:42
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أعلنت قيادة الجيش في تغريدة عبر حسابها على "تويتر" أنه "بتاريخ 25/2/2022 تمكنت دورية من أحد الأفواج الخاصة بمؤازرة وحدة من الإنقاذ البحري في الدفاع المدني من انتشال جثة المواطن بدر خضر الدوري، 23 عاماً، عن ضفاف مجرى نهر داريا- كسروان حيث كان قد فقد صباح اليوم".
 
 
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