رابطة التعليم الثانوي الرسمي التقت الحلبي وعرضت له مطالبها التربوية

التقت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان، وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، في حضور المدير العام لوزارة التربية بالنيابة عماد الأشقر، والمستشار الإعلامي البير شمعون، ومدير التعليم الأساسي جورج داود، رئيس وحدة المعلوماتية توفيق كرم، مسؤول التوريدات في المشاريع الدولية بلال ناصر.

وتمت مناقشة مذكرة فيها جملة من المطالب الملحة والمستعجلة، وأبرزها: انتظام منحة الــ 90 $ على أن تكون جاهزة الإثنين صباحا 28/2/2022 في مكتب الوزير للتوقيع، وإرسالها إلى مصرف لبنان، وكذلك دفع المنحة الاجتماعية (نصف راتب) الموقعة من رئيس الجمهورية مطلع الأسبوع المقبل (علما أن من حق الأساتذة هو شهري تشرين الثاني، وكانون الأول كحد أقصى ستدفع بــ 15 آذار، إضافة إلى شهري كانون الثاني وشباط نتابعها ليتم دفعها).وبحسب بيان للرابطة، فقد "تعهد الوزير بصرف 90$ للأساتذة عن شهر 12".ودعت الرابطة لتقليص المناهج مع المحافظة على عقود الزملاء الأساتذة المتعاقدين، طالبة عبر وزير التربية، من مصرف لبنان تسهيل سحب رواتب الأساتذة كاملة، والمطالبة بزيادة بدل الإدارة للمديرين، وأضافت: "لقد تفهم الوزير الموضوع وأشار بضرورة متابعة هذا الأمر مع المدير العام".كما وطالبت الرابطة بـ "ضرورة دعم موازنة تعاونية موظفي الدولة لتتمكن من تخفيف الأعباء الطبية عن الأساتذة، كما أكد الوزير على ضرورة الاسراع في تطبيق قرارت مجلس الوزراء لجهة المنحة الاجتماعية قبل إقرار الموازنة، ومن ثم بعد إقرارها".