هذه آخر مستجدات "كورونا" في مستشفى الحريري

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخر مستجدات فيروس كورونا داخله، وجاء فيه:

- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:Pfizer: 288- عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 242 فحصا- عدد المصابين بفيروس كورونا داخل المستشفى للمتابعة: 36- عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 9- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 2- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1619 حالة شفاء- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 20