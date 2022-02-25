لبنان

حلقة التشاور تضعف

Lebanon 24
25-02-2022 | 17:13
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بدأت حلقة التشاور تضعف داخل حلقة وزارية لاعتبارات، بعضها سياسي وبعضها اتصالي، والآخر نفسي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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