لبنان

جلسة الحكومة مرّت بسلام

Lebanon 24
25-02-2022 | 17:25
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ذكرت مصادر وزارية عبر "اللواء" أن "جلسة مجلس الوزراء يمكن تسميتها بجلسة المفاجآت لأنه كان متوقعا أن تنفجر في موضوع بيان وزارة الخارجية اللبنانية حول الصراع الروسي- الأوكراني لكنها لم تنفجر وكذلك في ملف الكهرباء وموضوع الانتخابات النيابية".
(اللواء)
المصدر: اللواء
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