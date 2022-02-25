لبنان

مؤتمر صحافي للسفير الروسي في لبنان صباح الأحد

Lebanon 24
25-02-2022 | 17:54
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يعقد السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف مؤتمرا صحافيا يوم غدٍ الأحد عند العاشرة صباحا في مبنى السفارة الروسية، يعرض خلاله مجريات الاحداث في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ودولة اوكرانيا.
(اللواء)
المصدر: اللواء
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