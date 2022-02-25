لبنان

لودريان في بيروت مطلع الشهر

Lebanon 24
25-02-2022 | 18:01
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اشارت معلومات صحيفة "اللواء" الى أنّ "زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الى بيروت قد تتمّ في ٣ و٤ آذار، في حال لم تتطوّر الحرب الروسية - الأوكرانية". ولفتت إلى أنه "سيكون في عداد الوفد المرافق السفير بيار دوكان الذي سيتابع مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وخطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة، بالإضافة إلى موضوع الموازنة، وسيتواصل مع المعنيين بهذه الخطة، علماً أنه من ابرز المشجعين لإبرام اتفاق مع صندوق النقد من دون تباطؤ".
(اللواء)
المصدر: اللواء
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