قنابل صوتية في ساحتَي النور والكورة

اقدم مجهولون على رمي قنبلتين صوتيين في محيط ساحة الكورة وساحة النور في طرابلس ثم فرّوا الى جهة مجهولة.

وعلى الفور توجّهت دورية من الجيش الى المكان، في حين لم تُسجل اية اصابات.