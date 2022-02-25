لبنان

قنابل صوتية في ساحتَي النور والكورة

Lebanon 24
25-02-2022 | 20:00
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اقدم مجهولون على رمي قنبلتين صوتيين في محيط ساحة الكورة وساحة النور في طرابلس ثم فرّوا الى جهة مجهولة.
وعلى الفور توجّهت دورية من الجيش الى المكان، في حين لم تُسجل اية اصابات.
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